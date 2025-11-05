Мир
06:23, 5 ноября 2025Мир

В США прокомментировали слова Трампа о завершении восьми войн

Расмуссен: Трамп помог урегулировать некоторые войны, но разжег другие
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп действительно смог урегулировать некоторые конфликты, но в то же время он разжег другие. Так его слова о «завершении восьми войн» прокомментировал бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен в интервью РИА Новости.

По его словам, при Трампе трения между Израилем и Палестиной стали только сильнее, отношения Израиля с Ираном также серьезно ухудшились. При этом американскому лидеру пока так и не удалось урегулировать главный конфликт — украинский.

«Трамп не смог смягчить украинский кризис, у него нет последовательной стратегии. Похоже, он не понимает необходимости обеспечения безопасности России и не стремится устранить реальные причины конфликта», — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что завершение украинского кризиса уже на подходе. «Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — высказался он.

    Все новости