Трамп заявил о потере части суверенитета США

Трамп: Избрание Мамдани мэром Нью-Йорка привело к потере части суверенитета США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал победу Зохрана Мамдани на выборах на пост мэра Нью-Йорка. В ходе выступления на Американском бизнес-форуме он заявил, что это событие привело к потере части суверенитета США, передает РИА Новости.

«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп предсказал, что избрание Зохрана Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах. Мамдани же после своей победы на выборах пригрозил, что даст отпор американскому лидеру: «Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил».