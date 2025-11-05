Мир
Трампу предсказали трудности с завершением одного конфликта

Bloomberg: Конфликт в Судане препятствует мирным усилиям президента США Трампа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конфликт в Судане препятствует мирным усилиям президента США Дональда Трампа, хотя Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы противоборствующие стороны договорились о трехмесячном перемирии. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что Вооруженные силы Судана, несмотря на ослабление позиций, отвергли предложение США урегулировать сложный конфликт.

«Вашингтон будет надеяться на перемены. Он прекрасно понимает, что путь к любому виду мира лежит не только через столицу Судана Хартум. Для этого также необходимо привлечь региональные державы, которые, как считается, имеют наибольшее влияние на враждующие группировки в стране: ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет», — говорится в материале издания.

По словам дипломатов, отсутствие консенсуса между арабскими государствами препятствует посредническим усилиям США, что привело к появлению более нестандартных попыток выйти из тупика.

Ранее лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукма заявил, что Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружение для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования.

