Путешествия
05:48, 5 ноября 2025Путешествия

Тревел-блогер сравнил условия труда в США и России

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pamela Smith / AP

Российский путешественник сравнил условия труда работников в США и у себя на родине. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, работа сотрудников американской сферы обслуживания оставляет желать лучшего, в сравнении с такими же вакансиями стран СНГ. Так, кассир в Соединенных Штатах проводит весь день стоя и упаковывает товары в пакеты сам, а за обязанности получает «мизерную плату».

Также работа в супермаркетах не способна защитить девушек. «Владельцы магазина не нанимают мужчин-охранников, и девушка-кассир остается в полном одиночестве. Единственным ее спасением будет бегство», — отметил россиянин.

Он подчеркнул, что лучше всего в Америке живут «белые воротнички»: врачи, адвокаты, сотрудники IT-сферы. При этом доставщики пиццы получают лишь чаевые, а сотрудницы химчисток «не разгибают спин» за зарплату, которой не хватит на аренду квартиры.

Ранее этот блогер побывал в США и раскрыл общие черты русских и американцев. По его сообщению, и тех, и других объединяют слепое следование навязанным стереотипам.

