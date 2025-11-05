Мир
Турция обозначила условия для справедливого мира на Украине

Фидан: Мирные усилия по Украине должны учитывать интересы сторон
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Турция считает, что мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине должны учитывать ситуацию на фронте и интересы всех сторон. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Крайне важно, чтобы эти [мирные] усилия основывались на реалистичном подходе, отражали интересы сторон, соответствовали динамике ситуации на фронте и обстановке», — сказал дипломат.

При этом Фидан подчеркнул, что справедливое и прочное урегулирование конфликта можно будет достичь только дипломатическим путем. Министр также добавил, что Анкара продолжает прилагать целенаправленные усилия для достижения мира.

Ранее Фидан высказался о четвертом раунде переговоров России и Украины. Он заявил о готовности принять новый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле. Дипломат отметил, что, по его мнению, три предыдущих раунда переговоров привели к ощутимым результатам.

