Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 5 ноября 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

Командир «Айдара» Бунятов рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Informer / YouTube

Командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов заявил, что ему стыдно за свою страну перед актрисой Анджелиной Джоли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Этот пост он написал на фоне информации о том, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали телохранителя актрисы.

«Блин, и смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из «приемки» своего телохранителя.
Стыдно ***** (ужас) за нас», — написал он.

Ранее охранника Джоли забрали в ТЦК, туда же поехала актриса и лично зашла в военкомат, чтобы попросить его отпустить. Этот момент и попал на видео.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости