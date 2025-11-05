Наука и техника
10:51, 5 ноября 2025

Все iPhone призвали срочно обновить

Apple выпустила iOS 26.1 и iPadOS 26.1, обновления исправили 50 уязвимостей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американская корпорация Apple выпустила срочное обновление для смартфонов и планшетов. На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

В начале ноября компания представила iOS 26.1 и iPadOS 26.1 для iPhone и iPad соответственно. В Apple заметили, что апдейт является техническим и исправляет ряд серьезных уязвимостей в операционных системах (ОС) и призвали установить его.

Как отметили журналисты, в рамках обновления специалисты IT-гиганта исправили около 50 уязвимостей. Авторы назвали апдейт крупнейшим и самым важным с момента выхода iOS 26 в сентябре.

В том числе обновление приносит исправление для уязвимости CVE-2025-43450, которая при определенных условиях позволяет получить доступ к камере. Системная брешь с идентификатором CVE-2025-43426 позволяет раскрыть конфиденциальные данные сохраненных контактов, CVE-2025-43350 — просматривать элементы центра управления на заблокированном экране, CVE-2025-43507 - перехватывать отпечатки пальцев пользователей, CVE-2025-43391 — получать доступ к фотографиям, сохраненным на устройстве.

Ранее стало известно, что в iOS 26 вернется функция управления смартфоном, которую впервые добавили в самый первый iPhone. Как объяснили журналисты издания MacRumors, слайдер Slide to unlock появится во встроенном будильнике.

