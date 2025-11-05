В смартфоны Apple вернут функцию первого iPhone

MacRumors: В iOS 26 добавят будильник со слайдером — как в самом первом iPhone

В iOS 26 вернется функция управления смартфоном, которую впервые добавили в самый первый iPhone. На это обратило внимание профильное издание MacRumors.

Специалисты медиа изучили бета-версию iOS 26.1, которая должна выйти на днях. В операционной системе (ОС) они обнаружили, что будильник нужно будет отключать не нажатием на кнопку, а смахиванием направо. Авторы заявили, что эта функция, известная как Slide to unlock, впервые появилась в оригинальном iPhone.

Новый интерфейс будильника журналисты сравнили с функцией разблокировки смартфона Apple, которая появилась в 2007 году — вместе с первым iPhone. Чтобы пресечь случайные разблокировки, для открытия телефона пользователь должен был смахнуть ползунок направо. Этот слайдер сохранялся на фирменных устройствах Apple до 2016 года.

В первых версиях iOS 26 будильник нужно было останавливать нажатием на кнопку «Стоп». Журналисты MacRumors заметили, что такую кнопку можно было легко нажать во сне.

