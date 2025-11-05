Россия
23:40, 5 ноября 2025Россия

В Чечне заявили о плане Зеленского спровоцировать мусульман

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает попытки спровоцировать мусульман России и настроить их против своей Родины, но ему это не удастся. Об этом заявил президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров на заседании Совета по межнациональной политике, передает ТАСС.

«Зеленский любит часто позировать у разных барельефов, в том числе у барельефа имама Шамиля, этим самым пытаясь спровоцировать мусульман Поволжья, горских народов Кавказа, нашу молодежь, чтобы они выступили с антироссийскими выпадами», — пояснил Умаров.

По его словам, молодые мусульмане воспринимают такие попытки украинского лидера так же, как и шутки, которые он произносил, будучи комиком.

«Мы совершенно определенно сегодня можем сказать, что воинственные джигиты России громили и будут беспощадно громить ее врагов», — добавил президент Академии наук Чечни.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович предупредил, что украинские власти во главе с Зеленским пойдут на отчаянные провокации против России. Целью будет вовлечь НАТО в конфликт.

