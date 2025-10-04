В Венгрии предупредили о новых провокациях Зеленского

Аналитик Кошкович: Украина пойдет на отчаянные провокации против России

Украинские власти пойдут на отчаянные провокации против России. Целью будет вовлечь НАТО в конфликт, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев», — отметил эксперт.

Ранее итальянские СМИ написали, что Владимир Зеленский от отчаяния планирует бессмысленные провокации против России, в том числе с помощью инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Европе.

В свою очередь, в официальном Будапеште заявили, что слова Владимира Зеленского о нарушивших украинскую границу венгерских дронах являются провокацией. Украинский лидер использует «военную дезинформацию», считают венгерские власти.

Сам же Владимир Зеленский ранее сравнил себя с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.