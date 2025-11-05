В европейской стране признали неспособность отказаться от российских нефти и газа

Пеллегрини: Словакия не сможет отказаться от российских нефти и газа

Словакия не сможет отказаться от российских нефти и газа. Неспособность европейского государства прекратить импорт энергоресурсов из РФ признал его президент Петер Пеллегрини, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, отказ от российских нефти и газа технически крайне сложен и в краткосрочной перспективе неосуществим.

«Мы говорили об энергетической безопасности. Вы знаете, что Словакия сейчас столкнулась с серьезной проблемой, когда ее подталкивают к тому, чтобы как можно быстрее отключиться от поставок нефти и газа из России... Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент, в краткосрочной перспективе неосуществимо», — пояснил он.

Совет ЕС уже утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Он вступит в силу с 2028 года. Отказ от прокачки станет ключевым в дорожной карте ЕС на пути к полноценному избавлению от зависимости.

Запрет приняли вопреки доводам Венгрии и Словакии, экономика которых сильно зависит от энергоресурсов из России. Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от европейских стран предоставить национальные планы по поэтапному снижению зависимости от импорта российских энергоресурсов до конца 2025-го. На всякий случай Совет ЕС предусмотрел временную приостановку действия запрета на импорт российского топлива.