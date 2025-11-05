Мир
08:28, 5 ноября 2025Мир

В Германии встревожились из-за новой войны против России

Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Европа не переживет еще одной войны с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / BODE / Globallookpress.com

Попытки Европы закрепить контроль над Россией потерпели крах два раза, а третьего Европа не переживет. Свою тревогу по этому поводу высказал депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.

По его словам, Европа всегда намеревалась «держать эту огромную Россию под контролем», но каждый раз терпела неудачу. Он также раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за намерение создать самую большую армию в Европе.

«То есть даже больше, чем российская. Ну, как на это смотрят наши соседи, чехи, поляки? Как на это смотрят голландцы, даже французы? Неужели он действительно думает, что это будет реализовано? Это не сработает. Это расколет Европу», — подчеркнул депутат.

Ранее глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Россия имеет право защищать себя и обеспечивать свою безопасность. «Они начали эту войну, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты и ракеты НАТО», — сказала она.

