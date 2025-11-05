В Госдуме предложили отправлять собирающуюся в фудкортах молодежь на заводы

Депутат Толмачев предложил создавать пространства для молодежи на заводах

Для собирающейся в торговых центрах молодежи следует создать комфортные пространства для досуга в студенческих городках и на заводах. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в интервью NEWS.ru.

По его словам, на этих территориях молодежь сможет полноценно проводить свободное время, а не просто «пить кофе». Депутат уверен, что это может одновременно решить вопросы досуга и создания рабочих мест. Он также отметил, что пребывание молодых людей на фудкортах возникает от скуки и ощущения «чужеродности в мире взрослых».

«Лет 20 назад фудкортов не было, парни и девушки тусовалась кто где, по дворам и подъездам. Хорошо, если на спортплощадке в футбол играли. Молодежь массово голосует ногами за те места, где создана комфортная, неформальная среда для общения, где есть Wi-Fi, разнообразная еда, никакого лишнего патернализма и формализма. Надо создавать комфортные общественные пространства», — сказал Толмачев.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов оценил возможность запрета на продажу табака молодежи по примеру Мальдив. «В Новой Зеландии еще в 2022 году предложили ввести пожизненный запрет на продажу табака для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Но позже этот закон отозвали», — отметил он.