В Госдуме предположили жесткий ответ России НАТО в случае блокады Калининграда

Колесник заявил, что блокада Калининграда может привести к третьей мировой войне
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в случае блокады Калининграда со стороны НАТО Россия может жестко ответить. По мнению парламентария, подобные обстоятельства грозят третьей мировой войной. Своим предположением он поделился с News.ru.

По мнению Колесника, планы у НАТО уже разработаны. Он заверил, что Россия к худшему сценарию готова.

«При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область. Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к войне», — убежден депутат.

До этого на Западе журналисты отмечали, что возможная морская блокада Калининградской области странами НАТО может обернуться повторением сценария, сопоставимого с Карибским кризисом.

В сентябре аналитик Василий Дандыкин рассказал, что НАТО на учениях Neptune Strike в Балтийском море отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области.

