Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 5 ноября 2025Мир

В Иране заявили о роли России в борьбе с США

ISNA: МИД Ирана заявил, что сотрудничество с РФ важно в борьбе с санкциями США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Сотрудничество с Россией крайне важно в борьбе с введенными США санкциями, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова передает в Telegram агентство ISNA.

«Конструктивное сотрудничество Китая, Ирана и России в противодействии односторонним действиям США и некоторых западных стран в ООН было крайне важным», — подчеркнул дипломат в беседе со своим китайским коллегой Ван И.

По словам Аракчи, мировое сообщество должно противостоять «милитаристской и гегемонистской политике» Вашингтоне.

Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири рассказал, что иранская молодежь все больше интересуется Россией и русским языком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    МакSим встретилась со сделавшим татуировку с ее портретом фанатом

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости