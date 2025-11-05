В Иране заявили о роли России в борьбе с США

ISNA: МИД Ирана заявил, что сотрудничество с РФ важно в борьбе с санкциями США

Сотрудничество с Россией крайне важно в борьбе с введенными США санкциями, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова передает в Telegram агентство ISNA.

«Конструктивное сотрудничество Китая, Ирана и России в противодействии односторонним действиям США и некоторых западных стран в ООН было крайне важным», — подчеркнул дипломат в беседе со своим китайским коллегой Ван И.

По словам Аракчи, мировое сообщество должно противостоять «милитаристской и гегемонистской политике» Вашингтоне.

Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири рассказал, что иранская молодежь все больше интересуется Россией и русским языком.