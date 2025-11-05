Мир
20:32, 5 ноября 2025Мир

В Кремле рассказали о будущем разговоре Трампа и Путина

Песков: новый разговор Трампа и Путина пока не планируется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Новый разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«При необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Путин желает экономического сотрудничества с США. По его мнению, между Москвой и Вашингтоном не так уж много деловых контактов «из-за глупости».

