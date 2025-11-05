В Москве иностранец изрезал двух мужчин

В Москве задержали иностранца, ранившего двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.
По данным ведомства, сотрудники приехали на улицу Хамовнический Вал, получив ориентировку от полицейских с фотографией подозреваемого. Его задержали. Выяснилось, что мужчина изрезал острым предметом двух оппонентов во время конфликта.
Пострадавшим уже оказана медицинская помощь.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге продавец магазина получил ножевые ранения от буйного покупателя.