В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

Mysl Polska: Через поддержку Украины Евросоюз пытается ослабить Россию

Евросоюз намеренно помогает Украине для ослабления России, а не из экономических соображений. Об этом пишет издание Mysl Polska.

В материале уточняется, что Брюссель последовательно осуществляет операцию «Украина прежде всего». По мнению авторов Mysl Polska, эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация «идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией».

Помимо этого, подчеркивается, что помощь Еврокомиссии Украине по интеграции в европейский рынок очень вредит экономикам государств-членов союза — в частности, она приводит к гибели некоторых отраслей из-за привилегированных условий для Киева. Между тем, критика подобного подхода заглушается лозунгами о «воюющей Украине» или обвинениями в связях с Россией, добавило издание.

В заключении, автор также обрушился с критикой Еврокомиссии за «узурпацию власти» и уточнил, что Украина, оборвавшая все связи с Россией, скоро станет «язвой на теле Европы».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.