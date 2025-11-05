В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

В Новороссийске детям показали окровавленный манекен с оторванной ногой. Об этом сообщает сетевое издание «Краснодар онлайн».

На тренировку по оказанию первой помощи горожан пригласили в День народного единства в рамках фестиваля «Добрый Новороссийск». ТВЦ приводит в Telegram слова очевидцев, по словам которых, увидевшие манекен плакали и убегали.

В свою очередь, организаторы тренировки заверили, что психическое здоровье участников нарушено не было. «Испуга среди детей не было. Наоборот, дети максимально активно участвовали в оказании первой помощи», — рассказали они журналистам.

Ранее в Брянске на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, выступил культурист в плавках. Уроженец Уганды позировал на фоне телевизора, на экран которого выведено изображение, напоминающее о празднике, отмечаемом 4 ноября. После публикации ролика в администрации Брянской области отдали видео на проверку.