Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 5 ноября 2025Россия

В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

В Новороссийске детям показали окровавленный манекен с оторванной ногой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Новороссийске детям показали окровавленный манекен с оторванной ногой. Об этом сообщает сетевое издание «Краснодар онлайн».

На тренировку по оказанию первой помощи горожан пригласили в День народного единства в рамках фестиваля «Добрый Новороссийск». ТВЦ приводит в Telegram слова очевидцев, по словам которых, увидевшие манекен плакали и убегали.

В свою очередь, организаторы тренировки заверили, что психическое здоровье участников нарушено не было. «Испуга среди детей не было. Наоборот, дети максимально активно участвовали в оказании первой помощи», — рассказали они журналистам.

Ранее в Брянске на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, выступил культурист в плавках. Уроженец Уганды позировал на фоне телевизора, на экран которого выведено изображение, напоминающее о празднике, отмечаемом 4 ноября. После публикации ролика в администрации Брянской области отдали видео на проверку.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Банде из экс-полицейских вынесли приговор

    Оптимизм европейской промышленности взлетел

    Туманы в Москве продлятся почти всю неделю

    Начальника автоколонны отправили в колонию за падение автобуса в Мойку

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости