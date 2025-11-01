В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

В Брянске культурист выступил на Дне народного единства, попав на видео

В Брянске бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах уроженец Уганды позирует на фоне телевизора, на экран которого выведено изображение, напоминающее о празднике, отмечаемом 4 ноября. Темнокожий мужчина проводит рукой по прессу, затем показывает свои мускулы.

Видео было снято в филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова. Местные жители рассказали журналистам, что выступление было согласовано организаторами. В администрации Брянской области уже отдали видео на проверку.

Ранее в Северодвинске сотрудники библиотеки были вынуждены извиняться за стриптиз-представление на 23 Февраля. Перед этим в соцсетях было опубликовано видео, на котором ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами.