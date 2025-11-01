Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 1 ноября 2025Россия

В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

В Брянске культурист выступил на Дне народного единства, попав на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Брянске бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах уроженец Уганды позирует на фоне телевизора, на экран которого выведено изображение, напоминающее о празднике, отмечаемом 4 ноября. Темнокожий мужчина проводит рукой по прессу, затем показывает свои мускулы.

Видео было снято в филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова. Местные жители рассказали журналистам, что выступление было согласовано организаторами. В администрации Брянской области уже отдали видео на проверку.

Ранее в Северодвинске сотрудники библиотеки были вынуждены извиняться за стриптиз-представление на 23 Февраля. Перед этим в соцсетях было опубликовано видео, на котором ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости