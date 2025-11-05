В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

Депутат Колесник: Ракеты «Сармат» могут достичь любой точки Земли

Поставка систем с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат» на боевое дежурство направлена против стратегических сил противника, а также крупных военно-промышленных комплексов и административных центров, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Это баллистические ракеты. Очень тяжелые во всех смыслах. И эти ракеты не перехватываются, могут достичь любой точки Земли. (…) Замминистра иностранных дел [Александр] Грушко четко проговорил, что идет эскалация вокруг Калининградской области, то есть пытаются они осуществить полную блокаду региона шаг за шагом», — сказал Колесник.

Он пояснил, согласно военной доктрине, блокада любого субъекта России ведет к войне.

«Для "Сармата" нет преград. Там, где "Сармат", куда он прилетит, там будет земля непригодная для жизни, если вообще земля останется после всех этих нагнетаний со стороны Запада», — добавил депутат.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что системы с ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в 2026 году.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко сообщал, что Североатлантический альянс (НАТО) занимается отработкой сценария блокирования Калининградской области, параллельно накачивая балтийский регион своими силами и средствами. По словам Грушко, в таких условиях очень непросто увидеть потенциал для диалога, который мог бы снизить общую напряженность в этом вопросе.