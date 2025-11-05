Мир
В МИД рассказали о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

Грушко: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Североатлантический альянс (НАТО) занимается отработкой сценария блокирования Калининградской области, параллельно накачивая балтийский регион своими силами и средствами. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, общаясь с журналистами «Известий».

Как отметил дипломат, во время учений альянса прорабатываются различные сценарии, в том числе блокирование Калининградской области. Происходит активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами, подчеркнул он.

По словам Грушко, в таких условиях очень непросто увидеть потенциал для диалога, который мог бы снизить общую напряженность в этом вопросе, поскольку страны НАТО, в отличие от России, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе.

«В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», — подчеркнул и заключил замглавы МИД.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов рассказал, что НАТО активизировало деятельность разведки у границ России в Балтийском и Черном морях. Кроме того, о повышенной активности войск альянса говорит возросшая длительность присутствия военных кораблей объединения в Черном море и увеличение численного состава батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня в прибалтийских и причерноморских государствах.

