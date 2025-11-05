Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 5 ноября 2025Россия

В России отреагировали на удары ВСУ в Купянске по пытавшимся выйти к ВС РФ мирным жителям

Косачев: Киев должен понести ответственность за удары по мирным жителям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев должен понести ответственность за удары по мирным жителям, которые пытались выйти к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) недалеко от Купянска, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

«Их действия не только бесчеловечны. Это еще и абсолютное нарушение правил ведения войны, которые установлены известными Женевскими и Гаагскими конвенциями», — обозначил сенатор.

По его мнению, на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны обратить внимание международные структуры, которые уполномочены следить за исполнением всеми государствами мира этих документов.

«Украинские власти и управляемая ими украинская военная машина совершают преступления, которые классифицируются таким образом не только сторонами конфликта, но и международным правом. Причем классифицируются совершенно однозначно, без каких бы то ни было оговорок и изъятий», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников ВСУ ударили по мирным жителям, которые пытались выйти к российским позициям возле Купянска, используя их в качестве «живого щита». Это попало на видео.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Людям с бессонницей посоветовали попробовать один сезонный продукт

    Россиянам назвали способ получить деньги за недостаточно горячую воду

    В Москве иностранец изрезал двух мужчин

    В Кремле рассказали о развитии компонентов российской ядерной триады

    Минобороны России заявило о сжатии кольца вокруг ВСУ в ДНР

    В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости