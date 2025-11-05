В России отреагировали на удары ВСУ в Купянске по пытавшимся выйти к ВС РФ мирным жителям

Косачев: Киев должен понести ответственность за удары по мирным жителям

Киев должен понести ответственность за удары по мирным жителям, которые пытались выйти к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) недалеко от Купянска, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

«Их действия не только бесчеловечны. Это еще и абсолютное нарушение правил ведения войны, которые установлены известными Женевскими и Гаагскими конвенциями», — обозначил сенатор.

По его мнению, на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны обратить внимание международные структуры, которые уполномочены следить за исполнением всеми государствами мира этих документов.

«Украинские власти и управляемая ими украинская военная машина совершают преступления, которые классифицируются таким образом не только сторонами конфликта, но и международным правом. Причем классифицируются совершенно однозначно, без каких бы то ни было оговорок и изъятий», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников ВСУ ударили по мирным жителям, которые пытались выйти к российским позициям возле Купянска, используя их в качестве «живого щита». Это попало на видео.