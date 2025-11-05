В России появятся афганские гранаты и яблоки

Alemarah: Кандагар отправил в Россию крупную 50 тонн яблок

В скором времени в российских магазинах появятся кандагарские яблоки, вслед за большой партией гранатов, который были поставлены из южного афганского региона. Об этом сообщает афганский новостной портал Alemarah.

Официальный представитель верховного лидера Афганистана в своих соцсетях прокомментировал данную новость, назвав ее радостной. Как отметил пресс-секретарь, начало экспорта яблок и гранатов в Россию является хорошим и плодотворным шагом. «Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов», — написал он.

Как уточняется, 50 тонн яблок местного производства после упаковки в соответствии с международными стандартами были экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди, что в западной провинции Герат.

