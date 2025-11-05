Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:53, 4 ноября 2025Экономика

В России появятся афганские гранаты и яблоки

Alemarah: Кандагар отправил в Россию крупную 50 тонн яблок
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В скором времени в российских магазинах появятся кандагарские яблоки, вслед за большой партией гранатов, который были поставлены из южного афганского региона. Об этом сообщает афганский новостной портал Alemarah.

Официальный представитель верховного лидера Афганистана в своих соцсетях прокомментировал данную новость, назвав ее радостной. Как отметил пресс-секретарь, начало экспорта яблок и гранатов в Россию является хорошим и плодотворным шагом. «Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов», — написал он.

Как уточняется, 50 тонн яблок местного производства после упаковки в соответствии с международными стандартами были экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди, что в западной провинции Герат.

Ранее стало известно, что в России упали цены на апельсины. Уточняется, что в октябре стоимость этих цитрусовых на прилавках отечественных магазинов снизилась на 16 процентов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Без Дяди Юры. Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

    В обществе появился феномен латте-пап. Кто это такие и почему о них мечтают женщины во всем мире?

    В России появятся афганские гранаты и яблоки

    В российском регионе сообщили об обстреле округа ВСУ

    Макрона обвинили в похоронах Франции

    Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

    Коллеги и друзья Юрия Николаева поделились воспоминаниями о телеведущем

    Путин разрешил западным разведкам смотреть за испытаниями «Буревестника»

    Бывшую жену боксера Бивола избили

    США начали развертывать оружие против спутников России и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости