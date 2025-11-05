В России сократились площади под урожай зерновых

«Известия»: Площади под урожай зерновых в России упали на 5 % в 2025 году

В 2025 году суммарные площади сельскохозяйственных земель под урожай зерновых культур в России сократились на 5 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает газета «Известия».

Негативная динамика может сохраниться и в следующем году, отмечают эксперты. Это произойдет на фоне падения рентабельности выращивания пшеницы. В этом году качество урожая, скорее всего, ухудшится из-за влияния осадков, которые привели к увеличению объемов проросшего зерна.

На снижение площадей под урожай зерновых культур влияет ряд факторов. К числу основных причин аналитики относят в том числе негативные последствия от регулярных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы, включая Брянскую, Белгородскую и Ростовскую области, которые являются важными поставщиками агрокультур на внутренний рынок.

На ситуацию также оказывает давление жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка (ЦБ), которая снижает доступность кредитования для отраслевых предприятий. Дополнительных проблем аграриям доставляет и снижение реальных мировых цен на зерно. А вот топливо, техника и комплектующие к ней в последние несколько лет, напротив, стабильно дорожают. Все это делает менее выгодным ведение агробизнеса в России, констатировали эксперты.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут спрогнозировала, что в этом году суммарные объемы собранного зерна составят 135 миллионов тонн в чистом весе. Из них подавляющая часть придется на пшеницу. Несмотря на непростые погодные условия в ряде регионов, отметили в ведомстве, отечественным аграриям в этом году удалось добиться роста урожайности основных сельхозкультур за счет использования качественных минеральных удобрений и семян.