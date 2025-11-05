Экономика
19:34, 5 ноября 2025

В России упала средняя максимальная ставка по вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 15,37 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В III декаде октября в России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в рублях. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка.

Если в I декаде речь шла о 15,46 процента, а во II — о 15,45, то в III данный показатель опустился до 15,37 процента.

Отмечается, что при мониторинге учитывались максимальные процентные ставки по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что доходность по вкладам зависит от массы факторов, в том числе от даты открытия. По ее словам, если ожидается снижение ключевой ставки ЦБ, то лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если, по прогнозам, «ключ» будет повышен, лучше дождаться решения регулятора.

За октябрь средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших российских банках опустилась ниже 16 процентов, до 15,91 процента.

