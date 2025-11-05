В России захотели внедрить профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

«Ведомости»: В России внедрят профстандарт для специалистов по патриотизму

В России захотели внедрить профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию. Об этом стало известно «Ведомостям».

Как выяснило издание, соответствующее решение приняло правительство страны. Обязанности и задачи для специалистов по патриотизму пропишут до декабря 2027 года.

Заниматься программой будут представители Росмолодежи, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкульта и силовые структуры.

Из правительственного документа следует, что к февралю 2026 года ведомства разработают программу по подготовке специалистов, которые отвечают за патриотическое и духовно-нравственное воспитание юношей и девушек.

К такому воспитанию намерены подключить и ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине. Для бойцов, как заверили в кабмине, разработают отдельные методические материалы.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм».