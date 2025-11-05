Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 5 ноября 2025Мир

В США раскрыли план новой эскалации против России

Джатрас: Новым этапом эскалации может стать удар ракетами Taurus по России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Новым этапом эскалации против России может стать использование против нее ракет большой дальности, включая Taurus. План обострения конфликта раскрыл бывший сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас.

«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — сказал он.

По его словам, использование дальнобойных ракет не является единственным вариантом — к эскалации может также привести, например, провокация под чужим флагом. «Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6», — добавил эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине ракеты Tomahawk. Он напомнил, что Россия предупреждала Вашингтон о жестком ответе на подобную эскалацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

    Густой туман окутал Москву

    Гимнастка показала фигуру в прозрачном платье с откровенным вырезом

    Биткоин резко подешевел

    Белоусов обратился к российским военным

    Назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия»

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Появились кадры с места обнаружения семи жертв пожара в российском регионе

    Windows сжали до невероятных размеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости