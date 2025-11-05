В США раскрыли план новой эскалации против России

Джатрас: Новым этапом эскалации может стать удар ракетами Taurus по России

Новым этапом эскалации против России может стать использование против нее ракет большой дальности, включая Taurus. План обострения конфликта раскрыл бывший сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас.

«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — сказал он.

По его словам, использование дальнобойных ракет не является единственным вариантом — к эскалации может также привести, например, провокация под чужим флагом. «Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6», — добавил эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине ракеты Tomahawk. Он напомнил, что Россия предупреждала Вашингтон о жестком ответе на подобную эскалацию.