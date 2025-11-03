Мир
19:01, 3 ноября 2025Мир

Объяснен отказ Трампа от поставок Tomahawk Киеву

Политолог Дудаков: Трамп не стал поставлять Tomahawk Киеву из-за ответа России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images

Президент США Дональд Трамп не стал поставлять ракеты Tomahawk Киеву по ряду причин. Решение хозяина Белого дома в беседе с RT объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Во-первых, как пояснил специалист, Россия ранее предупредила Вашингтон, что жестко ответит на подобную эскалацию. Помимо того, по словам Дудакова, количество этих ракет у США ограничено.

«Еще более ограничено количество пусковых установок наземного базирования: на текущий момент всего лишь две батареи у США, по восемь пусковых установок — и они все находятся на краю света, на Филиппинах в Южно-Китайском море. Оттуда все это перетягивать на Украину логистически довольно сложно», — рассказал политолог.

Эксперт выразил мнение, что Трамп не верит в возможность победы Украины, в связи с чем не хочет тратить на нее дефицитные ресурсы. Дудаков также счел, что в решении американского главы по Tomahawk нет ничего неожиданного.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Политик уточнил, что может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».

Ранее телеканал CNN рассказал о решении Пентагона, согласно которому поставки Tomahawk Украине были якобы одобрены. Как уточнялось, окончательное решение о передаче оружия остается за американским лидером.

