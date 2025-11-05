Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:44, 5 ноября 2025Мир

В США сделали заявление о «российской угрозе»

Квятковски: Европа российской угрозой пытается цепляться за американский зонтик
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Лидеры европейских стран пытаются цепляться за поддержку США, используя «российскую угрозу» в качестве предлога. Об этом заявила бывший офицер американских ВВС Карен Квятковски.

Она отметила, что причиной антироссийской риторики является слабость европейских элит, которые хотят, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать их политически, экономически и в военной сфере.

«Факты показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть — за американский зонтик. Эти элиты бесполезны», — сказала Квятковски.

Ранее бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за «российской угрозы». Политик выразил опасения, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора, назвав ее «ужасной».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    Шансы москвичей увидеть суперлуние в ночь с 5 на 6 ноября оценили

    Мерц пригрозил сирийским беженцам депортациями

    В смартфоны Apple вернут функцию первого iPhone

    Россиянам назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

    В МИД России высказались об ответе на возможную конфискацию активов в ЕС

    Модель рассказала об извращенных вкусах брата короля Карла III

    Сотрудница забыла отключить звук во время собеседования и опозорилась перед соискателем

    Популярная актриса вышла в свет с голой грудью

    На Западе выступили с обвинением в адрес Зеленского и Сырского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости