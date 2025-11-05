Квятковски: Европа российской угрозой пытается цепляться за американский зонтик

Лидеры европейских стран пытаются цепляться за поддержку США, используя «российскую угрозу» в качестве предлога. Об этом заявила бывший офицер американских ВВС Карен Квятковски.

Она отметила, что причиной антироссийской риторики является слабость европейских элит, которые хотят, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать их политически, экономически и в военной сфере.

«Факты показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть — за американский зонтик. Эти элиты бесполезны», — сказала Квятковски.

Ранее бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за «российской угрозы». Политик выразил опасения, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора, назвав ее «ужасной».