В Судане разбился военный самолет

Sudan Tribune: В Судане разбился военно-транспортный самолет

В окрестностях города Бабанус в Судане в связи с технической неисправностью разбился военно-транспортный самолет. Об этом сообщает газета The Sudan Tribune.

«Экипаж увел самолет от позиций армии, прежде чем он упал в десятках километров к западу от базы», — пишут авторы.

Как указывают в материале, после завершения задания по доставке грузов у воздушного судна произошел «внезапный отказ правого крыла». Оно загорелось.

Ранее стало известно, что Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружения для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования.