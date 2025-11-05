Влияние утильсбора на потребление бензина в России оценили

Автоэксперт Ракитин: Повышение утильсбора не повлияет на потребление бензина

Повышение утильсбора повлияет на стоимость привоза автомобиля, но не скажется на уровне потребления бензина в России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали автомобильный эксперт Игорь Моржаретто и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Эксперт Ракитин указал, что утильсбор направлен в том числе против последователей гибридов, которые по сути не расходуют топливо. Он дополнил, что у них очень маленький расход против двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, Ракитин напомнил, что сохраняется льготный коэффициент для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

«Поэтому нет, никаким образом это не повлияет на потребление бензина. Это повлияет только на стоимость привоза автомобиля. При этом никогда еще в истории нашей страны подорожание машин не приводили к тому, что бы снижалось потребление топлива. Топливо потребляется стабильно много, поэтому здесь прямой корреляции нет», — объяснил Ракитин.

Схожего мнения придерживается и автоэксперт Моржаретто. По его словам, мощные автомобили и без повышения цен составляли небольшую часть российского авторынка, поэтому линейной зависимости потребления бензина от повышения утилизационного сбора нет.

Ранее сообщалось, что представители Федеральной таможенной службы с октября стали массово требовать от россиян доплатить утилизационный сбор за ввоз автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, произведенных в Казахстане. С весны 2024 года из Казахстана в Россию завезли в общей сложности свыше 30 тысяч автомобилей этих марок.