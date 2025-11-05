Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 5 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Влияние утильсбора на потребление бензина в России оценили

Автоэксперт Ракитин: Повышение утильсбора не повлияет на потребление бензина
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Повышение утильсбора повлияет на стоимость привоза автомобиля, но не скажется на уровне потребления бензина в России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали автомобильный эксперт Игорь Моржаретто и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Эксперт Ракитин указал, что утильсбор направлен в том числе против последователей гибридов, которые по сути не расходуют топливо. Он дополнил, что у них очень маленький расход против двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, Ракитин напомнил, что сохраняется льготный коэффициент для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

«Поэтому нет, никаким образом это не повлияет на потребление бензина. Это повлияет только на стоимость привоза автомобиля. При этом никогда еще в истории нашей страны подорожание машин не приводили к тому, что бы снижалось потребление топлива. Топливо потребляется стабильно много, поэтому здесь прямой корреляции нет», — объяснил Ракитин.

Схожего мнения придерживается и автоэксперт Моржаретто. По его словам, мощные автомобили и без повышения цен составляли небольшую часть российского авторынка, поэтому линейной зависимости потребления бензина от повышения утилизационного сбора нет.

Ранее сообщалось, что представители Федеральной таможенной службы с октября стали массово требовать от россиян доплатить утилизационный сбор за ввоз автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, произведенных в Казахстане. С весны 2024 года из Казахстана в Россию завезли в общей сложности свыше 30 тысяч автомобилей этих марок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

    Густой туман окутал Москву

    Гимнастка показала фигуру в прозрачном платье с откровенным вырезом

    Биткоин резко подешевел

    Белоусов обратился к российским военным

    Назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия»

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Появились кадры с места обнаружения семи жертв пожара в российском регионе

    Windows сжали до невероятных размеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости