21:38, 5 ноября 2025Бывший СССР

Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

Telegraph: Военные ВСУ массово лишаются конечностей из-за стандартов НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие ВСУ массово лишаются конечностей из-за стандартов тактической медицины НАТО. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Бывший врач ВМС США Ром Стивенс рассказал журналистам, что в 2002 году американские рекомендации по оказанию тактической помощи раненым в бою были переведены на украинский язык. При этом никто не обратил внимание, что эти стандарты были написаны для других условий.

Там было указано, что на поврежденную конечность необходимо обязательно накладывать жгут. Это повсеместно делали западные военные в Ираке и Афганистане.

«Это было нормально, поскольку военные США и союзников там контролировали небо — и могли эвакуировать своих военнослужащих в течение часа в госпиталь», — отмечается в статье.

В свою очередь, характер военных действий на Украине такой, что раненым приходится ждать эвакуации дольше. Сама эвакуация также занимает много времени.

Если наложить жгут и не снять его быстро, то солдат попадает в госпиталь, и ему почти наверняка придется ампутировать конечность, указано в материале.

Ранее украинец Василий Ветрянкин рассказал, что на Украине в военкоматы забирают даже больных туберкулезом и наркоманов. До этого сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) начали мобилизовать людей у аптек. При этом в западных регионах Украины сотрудники ТЦК работают мягче.

Свежая Россия
