Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 5 ноября 2025Экономика

Вучич заявил о готовности согласиться с решением России по NIS

Вучич: Я счастлив, что Россия серьезно отнеслась к ситуации вокруг NIS
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич понадеялся на положительный исход в истории с российско-сербской компанией «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Главу государства процитировало РИА Новости.

По его словам, основанием для таких надежд стало то, что Москва работает над этим вопросом и ищет партнера. Как заявил Вучич, он счастлив, что Россия отнеслась к ситуации серьезно. Президент Сербии пообещал, что Белград должен будет согласиться и с Россией, и с теми, с кем она договорится о передаче пакета акций в попавшей под американские санкции NIS.

По данным Bloomberg, в Вашингтоне надеются, что президент Сербии Александр Вучич или убедит «Газпром» продать свою долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии», или передаст это предприятие под контроль Белграда путем национализации.

Сам же Вучич заявил, что не знает, где его страна может брать газ, если не у России. По его словам, у него нет идей по выходу из сложной ситуации.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    Путин заявил о необходимости пресекать провокации по межнациональным конфликтам

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости