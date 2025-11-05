Задержание собиравшего данные для НАТО россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания москвича за передачу данных оппозиции стране НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
На кадрах видео сотрудники ФСБ выскакивают из автомобиля и производят задержание мужчины. После этого силовики провели обыск по месту его проживания. На допросе он рассказал, что познакомился с иностранной гражданкой, которая обещала помочь ему переехать в другую страну. Она взяла адрес его электронной почты и с мужчиной связался куратор, который попросил передать некоторую информацию об оппозиционных гражданах России, также от них поступило предложение заняться диверсионной деятельностью.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что стало известно об интересе НАТО к оппозиционно настроенным россиянам.