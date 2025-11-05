Мир
13:49, 5 ноября 2025Мир

Зеленского раскритиковали за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС

Дизен раскритиковал Зеленского за награды нацгвардейцам в форме с символикой СС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подвергся осуждению за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС. Его раскритиковал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания», — написал он.

По словам профессора, замалчивание факта выдачи наград таким лицам нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.

Ранее члены Европарламента (ЕП) от Греции Лефтерис Николау Алаванос и Костас Пападакис возмутились проходящими в странах-участницах Евросоюза (ЕС) маршами бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).

