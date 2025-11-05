Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

В Курской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали жилые дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Украинские войска ударили по городу Рыльск. Обстрел повредил остекление пяти частных домов, заборы, газопровод и линию электропередачи.
«На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении», — написал он.
В ночь на среду, 5 ноября, ВСУ, согласно информации Минобороны, атаковали Россию с помощью 40 беспилотников. Под удар попали Воронежская, Ростовская, Курская, Брянская, Орловская и Белгородская области, а также Крым.