18:25, 5 ноября 2025Россия

Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по жилым домам в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Курской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали жилые дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Украинские войска ударили по городу Рыльск. Обстрел повредил остекление пяти частных домов, заборы, газопровод и линию электропередачи.

«На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении», — написал он.

В ночь на среду, 5 ноября, ВСУ, согласно информации Минобороны, атаковали Россию с помощью 40 беспилотников. Под удар попали Воронежская, Ростовская, Курская, Брянская, Орловская и Белгородская области, а также Крым.

