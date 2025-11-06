Из жизни
11:08, 6 ноября 2025Из жизни

77-летний велосипедист упал в 40-метровый овраг и три дня пил вино

Во Франции 77-летний мужчина упал в 40-метровый овраг и три дня питался вином
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Benh LIEU SONG / Wikimedia

Во Франции пожилой мужчина из департамента Лозер упал в овраг, когда возвращался домой из магазина, и три дня пил вино в ожидании спасения. Об этом сообщает Cycling Weekly.

77-летний житель города Сен-Жюльен-де-Пуан отправился за покупками на велосипеде. Магазин был расположен в соседнем городе в 14 километрах от его дома. На обратном пути он случайно пропустил нужный поворот и скатился в 40-метровый овраг.

Самостоятельно пожилой велосипедист выбраться не смог. Мужчина начал кричать, стараясь обратить на себя внимание прохожих и автомобилистов на дороге, однако никто его не слышал. В итоге француз провел на дне оврага три дня. При этом он питался купленными в магазине продуктами и пил вино. Три дня спустя его крики услышали прохожие и вызвали спасателей.

Когда мужчину подняли со дна оврага, выяснилось, что он получил только несколько легких травм и небольшое переохлаждение. «Это просто чудо. В холодную и сырую погоду практически без продуктов и воды. Он невероятно выносливый», — сказал врач, осматривавший пенсионера после спасения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании охотники на оленей спасли пожилого мужчину, потерявшегося в горах в непогоду. 76-летний шотландец провел в одиночестве восемь дней.

