Алаудинов ответил критикам

Командир «Ахмата» Алаудинов предложил критикам приехать в зону СВО

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов ответил своим критикам. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Генерал-лейтенант заявил о существовании людей, работающих внутри России на разъединение страны. «Если вы такие герои, приезжайте сюда», — предложил он.

Алаудинов также заявил, что неназванные им лица пытаются разрушить единство населяющих Россию народов. «Я всегда призывал всех объединяться, невзирая на наши вероисповедания, национальности. Наши враги хотят, чтобы мы между собой воевали», — добавил он.

5 ноября стало известно об уходе на СВО в статусе бойца Минобороны соратника «Русской общины» и бойца ММА Максима Дивнича. Ранее он вступил в публичный спор с Алаудиновым после драки в Луганске с мужчиной, которого Дивнич назвал бойцом «Ахмата».