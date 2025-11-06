Культура
11:43, 6 ноября 2025Культура

Басков рассказал о своей безответной любви

Певец Николай Басков рассказал о своей безответной любви
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Николай Басков вспомнил о своей безответной любви. Его цитирует «7 Дней».

По словам исполнителя, он пережил это, когда ему было 14 лет. Артист отметил, что именно в тот период песня Ирины Аллегровой «Странник» стала его любимой. «Я эту песню знаю до мельчайших подробностей. Этот голос Аллегровой, который просто разрывал сердце… Мне было 14 лет, я был в первый раз влюблен, и мне не отвечали взаимностью, я себя чувствовал странником любви», — рассказал Басков.

Ранее стало известно, что после поддержки проведения специальной военной операции на Украине певец Николай Басков и его семья подверглись травле. В частности, матери артиста начали угрожать.

