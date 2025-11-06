Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:56, 6 ноября 2025Силовые структуры

Бывшему главе Минздрава российского региона продлили арест

В Кузбассе продлили арест экс-главе Минздрава Беглову по делу о взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Рожко / ТАСС

В Кузбассе продлили арест экс-главе Минздрава Дмитрию Беглову по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по июнь 2025 года бывший министр Минздрава Кузбасса с целью получения взятки лично принял денежные средства от индивидуального предпринимателя и юридических лиц за помощь в заключении договоров на закупку и поставку медицинских товаров, а также общее покровительство в работе.

Суд рассмотрел ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что бывшего полковника Минобороны отправили в колонию за взятки.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

    В США уволили рекордное количество работников

    В России отреагировали на заявление Алиева о переводе армии на стандарты НАТО

    Бывший президент Франции в тюрьме согласился есть только йогурты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости