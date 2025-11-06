Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:42, 6 ноября 2025Силовые структуры

Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

Росгвадия показала видео из бывшего пункта ВСУ в подвале «Азовстали» в Мариуполе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Бойцы спецподразделения Росгвардии обнаружили в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе бывший пункт размещения подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны росгвардейцы со служебной собакой, осматривающие территорию бывшего предприятия.

В подвале найдены брошенные вещи с нацистской символикой, поврежденные после пожаров боеприпасы, взрыватели и гранаты, представляющие опасность при проведении работ на заводе.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Александра Жигуна, вступившего в состав «Азова», за подготовку теракта в здании местной таможни.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    В Москве произошло массовое ДТП с пострадавшими

    Правительство утвердило поправки к проекту бюджета России

    Дженнифер Лоуренс рассказала о провале проб в культовом фильме

    Калмыцкий электропанк подарили Путину

    Собственникам ЖК от MR GROUP выдали жилье с трещинами и недоделанным ремонтом

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости