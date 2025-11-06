Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

Росгвадия показала видео из бывшего пункта ВСУ в подвале «Азовстали» в Мариуполе

Бойцы спецподразделения Росгвардии обнаружили в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе бывший пункт размещения подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны росгвардейцы со служебной собакой, осматривающие территорию бывшего предприятия.

В подвале найдены брошенные вещи с нацистской символикой, поврежденные после пожаров боеприпасы, взрыватели и гранаты, представляющие опасность при проведении работ на заводе.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Александра Жигуна, вступившего в состав «Азова», за подготовку теракта в здании местной таможни.