Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

Бойцы спецподразделения Росгвардии обнаружили в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе бывший пункт размещения подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.
На кадрах видны росгвардейцы со служебной собакой, осматривающие территорию бывшего предприятия.
В подвале найдены брошенные вещи с нацистской символикой, поврежденные после пожаров боеприпасы, взрыватели и гранаты, представляющие опасность при проведении работ на заводе.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Александра Жигуна, вступившего в состав «Азова», за подготовку теракта в здании местной таможни.