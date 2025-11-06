Чемпиона России дисквалифицировали за допинг

Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за употребление мельдония

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Как сообщала команда Ленинградской области по лыжным гонкам, следы вещества едва превышали допустимые значения. По словам Парфенова, умышленно он не принимал запрещенные препараты.

Спортсмена дисквалифицировали на три года. Решение вступило в силу 14 октября 2025 октября, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 22 сентября 2025 года.

