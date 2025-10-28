Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

Хоккеист московского «Спартака» Морозов признался в употреблении кокаина

Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении наркотических веществ. Об этом спортсмен, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — прим. «Ленты.ру») 29 августа 2025 года на Кубке Мэра Москвы, были выявлены следы кокаина», — написал Морозов. Спортсмен отметил, что употребил запрещенное вещество во внесоревновательный период.

Морозов добавил, что полностью раскаивается в поступке и отметил, что проходит терапию и получает помощь специалистов. «Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам. Это событие стало для меня серьезным уроком», — написал Морозов.

25-летний хоккеист выступает за столичный клуб с 2023 года. В текущем сезоне Морозов провел четыре матча, отметившись одной шайбой и четырьмя результативными передачами.