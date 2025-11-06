Число отравившихся роллами в российском городе выросло

Число отравившихся роллами в Усть-Илимске выросло до 14

Число отравившихся роллами в Усть-Илимске выросло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иркутского Роспотребнадзора.

«Проведено эпидемиологическое расследование 14 случаев заболевания сальмонеллезом среди жителей города Усть-Илимска», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие связали свое состояние с продуктами питания, приобретенных в суши-баре «Сакура экспресс». Ведомство при проверке выявило в кафе нарушения требований санитарного законодательства.

О происшествии в Иркутской области стало известно ранее 6 ноября. Изначально сообщалось о десятерых отравившихся, среди которых были шестеро детей.