Жители российского города массово отравились роллами

В Усть-Илимске дети и взрослые массово отравились роллами
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В городе Усть-Илимске Иркутской области произошло массовое отравление продукцией общепита. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Канал со ссылкой на органы Следственного комитета сообщает, что не отвечающую требованиям безопасности продукцию продавали в заведении «Сакура-экспресс». В смывах с кухни были найдены опасные бактерии.

По последним данным, выявлено десять случаев отправления, шестеро пострадавших — дети. Прокуратура начала проверку, по результатам которой случившемуся будет дана правовая оценка.

Ранее в Москве было зарегистрировано отравление продукцией сети Rostic's. Согласно имеющимся данным, продавцу было вынесено предостережение о недопустимости нарушении требований к реализации еды.

    Все новости