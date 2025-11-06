Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

Дело о хищении более ₽16 млрд из МИнБанка направили в Симоновский суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 миллиарда рублей из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк) и направила материалы в Симоновский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с января 2016 по январь 2019 года президент банка Абубакар Арсамаков, руководитель группы компаний «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков, а также его подчиненные Денис Ширяев и Ирина Верещага похитили 16,6 миллиарда рублей, которые выдавались подконтрольным юридическим лицам в качестве кредитов.

«В дальнейшем 754 миллиона рублей из похищенных средств были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 миллиарда рублей незаконно выведены на счета организации в Республике Казахстан», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Тулепбекова и Ширяева. Расследование в отношении Верещаги и других соучастников продолжается. Арсамаков ушел из жизни в 2020 году.