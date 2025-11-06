Двое приятелей вытащили во двор завернутое в ковер разлагающееся тело и попали на видео

В Магнитогорске двое приятелей вытащили во двор завернутое разлагающееся тело и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Ural Mash.

На видео показано, как двое мужчин поднимают свернутый ковер, из которого спадают руки, и несут в микроавтобус.

По данным канала, ЧП произошло рано утром у дома, расположенного на улице Завенягина. Перед тем как вынести ковер, приятели заклеили камеру на домофоне. Это увидел сосед и вызвал правоохранителей. Прибывшие на место силовики забрали разложившееся тело на экспертизу.

По предварительным данным, это — мужчина.

