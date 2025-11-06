Из жизни
13:52, 6 ноября 2025Из жизни

Единственный выживший в авиакатастрофе рассказал о пережитом

Британец чудом выжил в авиакатастрофе и перестал говорить с людьми
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Мужчина чудом спасся в авиакатастрофе в Индии, в которой не выжили все остальные пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает BBC News.

39-летний житель Великобритании Вишваскумар Рамеш оказался единственным выжившим после падения самолета Air India в Ахмедабаде в июне. Мужчина рассказал, что из-за пережитого считает себя «самым везучим человеком на свете» и при этом страдает от психологических последствий случившегося. Во время интервью он не смог сдержать слез, вспоминая о младшем брате Аджае, который летел тем же рейсом на соседнем кресле.

В результате катастрофы Рамеш получил травмы ноги, плеча, колена и спины. Он по-прежнему страдает от болей, которые не позволяют ему нормально ходить и работать. Также у него диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. «Я не разговариваю ни с кем. Не люблю разговаривать с кем бы то ни было. Я думаю всю ночь, я страдаю ментально», — рассказал Рамеш.

Трагедия отразилась и на семье Рамеша: его мать уже четыре месяца пребывает в сильной депрессии. По его словам, она сидит целый день у двери. Рамеш не может общаться даже с женой и маленьким сыном, предпочитая полное одиночество. Семейный бизнес, которым они управляли вдвоем с братом, полностью разорен.

Авиакомпания предложила семье промежуточную компенсацию в размере 21,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2,2 миллиона рублей), однако этих средств недостаточно для покрытия неотложных нужд.

Самолет Boeing 787 авиакомпании Air India потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня после вылета в Лондон. Согласно предварительному отчету о расследовании инцидента, подача топлива к двигателям прекратилась через несколько секунд после взлета. Лайнер упал на жилую застройку.

    Все новости