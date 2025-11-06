Экономист подсчитала общую налоговую нагрузку на россиян

Экономист Сазанова: В России на налоги может уходить до 40% семейного бюджета

В России до 40 процентов доходов может уходить государству в качестве тех или иных налогов. Об этом заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова. Ее процитировало издание «Абзац».

Она напомнила, что, во-первых, жители страны платят налог на доходы физических лиц, который составляет от 13 до 18 процентов. Во-вторых, работодатель платит за каждого работника страховые взносы в 30 процентов от начисленной зарплаты. В-третьих, существует налог на имущество, не превышающий 2,2 процента, в-четвертых — НДС на большинство товаров, составляющий 20 процентов.

«Таким образом, сумма налогов может составлять от 23 до 40 процентов (плюс транспортный налог на алкоголь, сигареты, пошлины) личного (семейного) бюджета», — констатировала экономист.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предполагает, что предприятия, трудоустраивающие инвалидов, смогут рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль. Как заявили инициаторы этого нововведения, в настоящее время многие работодатели воздерживаются от найма сотрудников с ограниченными возможностями из-за затрат на адаптацию рабочих мест, приобретение специализированного оборудования, обеспечение доступности инфраструктуры. Сокращение налоговых платежей даст возможность компенсировать такие расходы.